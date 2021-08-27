Advertisements

شديد الحرارة على بعض المناطق. تعرف على طقس اليوم الجمعة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من فرص سقوط أمطار على بعض المناطق، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا (40%) على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر (سانت كاترين- شلاتين- حلايب) على فترات متقطعة.

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم بوابة الجر الفجر الطقس الارصاد

أخبار تهمك

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ يوم

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ يوم

الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 13 ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي الفريق

منذ ساعة و 20 دقيقة

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس

شديد الحرارة على هذه المناطق.. طقس ثالث أيام العيد

"حار رطب على القاهرة".. الأرصاد تعلن طقس ثالث أيام العيد

أمطار رعدية.. تعرف على حالة طقس غدا الخميس

أمطار ورياح.. تفاصيل حالة طقس الخميس

أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان عاجل يحذر من طقس اليوم الخميس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي الفريق

07:08 ص

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements