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تطورات مستقبل كين مع توتنهام
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:07 ص
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي يجري مفاوضات مع ناديه اللندني من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 2024.
ولفتت صحيفة التايمز البريطانية أن كين كان يرغب في الرحيل عن توتنهام في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسط اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد معه قبل أن يعلن النجم الإنجليزي أمس استمراره مع الفريق اللندني.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن هاري كين يرغب في الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في العقد الجديد أي ضعف راتبه الحالي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كين خاض مع توتنهام حتى الآن 337 مباراة في جميع البطولات وسجل 221 هدفاً وصنع 47 هدفا آخرين.
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