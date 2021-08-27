تطورات مستقبل كين مع توتنهام





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي يجري مفاوضات مع ناديه اللندني من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 2024.





ولفتت صحيفة التايمز البريطانية أن كين كان يرغب في الرحيل عن توتنهام في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسط اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد معه قبل أن يعلن النجم الإنجليزي أمس استمراره مع الفريق اللندني.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن هاري كين يرغب في الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في العقد الجديد أي ضعف راتبه الحالي.



