الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي الفريق













أنهت لجنة التخطيط في النادى الأهلي، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، اتفاقها مع ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للرحيل خلال الفترة المقبلة.









وأوضحت تقارير صحفية أن اللجنة اتفقت مع الثلاثي جونيور أجاي ومروان محسن وكريم نيدفيد، على الرحيل في نهاية الموسم الحالي، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.





لجنة التعاقدات وعدت الثلاثي بتوفير عروض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء كانت محلية أو خارجية، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل اللاعبين الثلاثة.



