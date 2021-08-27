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أمير كرارة يهنيء محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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هنأ الفنان أمير كرارة صديقه الفنان محمد عبد الرحمن، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أمير كرارة صورة له مع محمد عبد الرحمن وعلق قائلا “كل سنه وانت طيب يا أبو ليلى ياعسل”.


وكان قد أعرب الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عن مسرحية "شمسية وأربع كراسي" والتي تعرض حاليا في الساحل الشمالي.

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