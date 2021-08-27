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بعد حصوله على الدوري.. تعرف على أبرز مشجعي نادي الزمالك من النجوم

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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لكرة القدم عشق خاص عند جمعورها، وشهدت الأيام الماضية القليلة، فوز نادي الزمالك بالدوري المصري، وفى هذا التقرير نرصد لكم أبرز مشجعي نادي الزمالك من النجوم:

كان النجم حسن يوسف، عاشقا لنادي الزمالك، حتى أنه خضع لاختبارات الإلتحاق بالنادي وقد اجتازهت جميعها وكان من الممكن أن يصبح أحد لاعبي جيل الستينات في نادي الزمالك، إلا أنه التحق بمعهد التمثيل.

كما كان هناك عدداً من نجوم الفن القديم مغرمون بتشجيع نادي الزمالك وعلى رأسهم جان السينما المصرية، الفنان رشدي أباظة، الكوميديان الراحل إسماعيل ياسين وأيضا كلٍ من أحمد زكى، عبد المنعم مدبولى، المطرب فريد الأطرش، فؤاد المهندس، محمود المليجي، محمد عوض، توفيق الدقن، عادل أدهم وسعيد صالح.

ومن أبرز النجوم المتواجدين على الساحة حاليا ويشجعون نادي الزمالك هم الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير ويوجد عدد من المطربين مثل مدحت صالح و نقيي الموسيقين هاني شاكر وبعض المطربات مثل جنات وشيرين عبد الوهاب وأيضا العديد من الممثلين مثل أحمد السقا، الكوميديان محمد هنيدي، النجمين سمير غانم وشيريهان.


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