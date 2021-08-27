الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الزمالك









دخل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، في مفاوضات جادة مع مسؤولو نادي الزمالك، من أجل الحصول على خدمات أحد لاعبو الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ويرغب مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، في الحصول على خدمات محمد عبد السلام، مدافع القلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وتوصل مسؤولو زعيم الثغر، لاتفاق مبدئي مع محمد عبدالسلام، بشأن انتقاله بشكل رسمي إلي صفوف نادي الاتحاد السكندري في الموسم الكروي الجديد.







