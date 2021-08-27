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عاجل - ميلان يستقر على بيع نجم الفريق

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:36 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، بأن ميلان منفتح على بيع أحد نجومه الأساسيين، في الميركاتو الصيفي الحالي. 

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ميلان يدرس بيع الإيفواري فرانك كيسي، خاصة وأن عقده ينتهي في الصيف المقبل.

وأضاف التقرير، أن ميلان رحب بعملية بيع كيسي هذا الصيف، بعد أن تلقى عرضًا من توتنهام لضمه، لكن اللاعب هو من رفض الانتقال للسبيرز.

وأوضح أن ميلان لن يتحمل خسارة 3 لاعبين على التوالي، من قوامه الرئيسي دون مقابل.


يذكر أن  ميلان رحل عنه الثنائي جيانلويجي دوناروما وهاكان كالهانوجلو مجانًا هذا الصيف، بعد انتهاء عقد اللاعبين

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