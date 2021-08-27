طهران تدعو لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأفغان









دانت طهران الجمعة، التفجيرات التي شهدتها أفغانستان أمس، بمحيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة، داعية إلى تشكيل حكومة شاملة تمكن المؤسسات من حماية الشعب الأفغاني.





وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، إننا "ندين الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها أفغانستان يوم أمس واستهدفت الشعب الأفغاني الأعزل وأدت إلى مقتل وجرح عدد من النساء والرجال والشباب والأطفال".





وأعرب خطيب زاده عن أمله "في تشكيل حكومة شاملة في كابل، تمكن المؤسسات الأفغانية من تأدية واجباتها في الحفاظ على أرواح وممتلكات الشعب الأفغاني".





وشهد محيط مطار كابل الخميس تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم مواطنون أمريكيون.





ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول كبير بوزارة الصحة الأفغانية اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالي لضحايا تفجيري مطار كابل، بما في ذلك القتلى من العسكريين الأمريكيين، تجاوز المئة.





وذكرت الصحيفة أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 90 مواطنا أفغانيا، علاوة على 13 جنديا أمريكيا، حسب البنتاغون.



