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السبت.. نضال الشافعي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 08:23 ص
الفجر الفني
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في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل ، يستضيف الدكتور عمرو الليثي في مواجهة فنية وانسانية النجم نضال الشافعي ، ويفتح قلبه ويروي اصعب المشاهد والذكريات التي عاشها في حياته قبل الشهرة والنجومية ، ويحكي عن علاقتة بالنجم عادل امام
كما يروي كواليس الأغنية التي قدمها مع الفنان محمد جمعة ، ويفسر أسباب اخفاؤه اخبارة الشخصية وصور عائلتة عن الصحافة والسوشيال ميديا
انتظرونا السبت المقبل في حلقة الذكريات الحلوة والمرة مع عمرو الليثي علي شاشة الحياة
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