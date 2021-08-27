السبت.. نضال الشافعي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"





في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل ، يستضيف الدكتور عمرو الليثي في مواجهة فنية وانسانية النجم نضال الشافعي ، ويفتح قلبه ويروي اصعب المشاهد والذكريات التي عاشها في حياته قبل الشهرة والنجومية ، ويحكي عن علاقتة بالنجم عادل امام





كما يروي كواليس الأغنية التي قدمها مع الفنان محمد جمعة ، ويفسر أسباب اخفاؤه اخبارة الشخصية وصور عائلتة عن الصحافة والسوشيال ميديا



