الليلة.. أحمد عبد العزيز ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"









تعرض قناة الحياة في العاشرة مساء الجمعة المقبلة اعادة لحلقة النجم وفارس الدراما العربية أحمد عبد العزيز ببرنامج واحد من الناس ، حيث يحل ضيفا علي الاعلامي د. عمرو الليثي ، ويكشف اسرار وكواليس وحكايات جديدة عن شخصياتة الدرامية التي عاشت في وجدان المشاهدين ومنها " يوسف الضوي - بدري بدار - سيف الدولة الحمداني ، انور السادات -محمد عبدة -سليم العطار "





كما يكشف و لأول مرة عن ازماته الشخصية بعيدا عن الفن وأسرار خاصة عن حياته الشخصية واسرته ، واصعب اللحظات في حياته لوفاة والده





كما يكشف عن علاقتة بيوسف شاهين وخيري بشارة ويوجة رسائل هامة لأصدقائه من النجوم





انتظرونا في حلقة ذكريات العصر الذهبي للدراما مع عمرو الليثي