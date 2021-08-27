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تعرف على طريقة واماكن دفع المصروفات الدراسية في العام الجديد 2021/2022

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 08:37 ص
دفع المصروفات الدراسية
دفع المصروفات الدراسية
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أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني، أمس الخميس الموافق 26/8/2021، طريقة واماكن دفع المصروفات الدراسية في العام الجديد 2021/2022، بالإضافة إلى تحديد أماكن سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم في العام الدراسي الجديد.

اماكن دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد
وأضحت وزارة التربية والتعليم الفني، أنه يجرى سداد الرسوم ومصروفات العام الدراسي الجديد والغرامات والاشتراكات، من خلال منافذ التحصيل المتعاقد معها أبرزها مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبعض الشركات الأخرى.

- كافة منافذ البريد المصري على مستوى الجمهورية.

- كافة منافذ شركة فوري في مختلف المحافظات.

كل ما على الشخص هو التوجه لمكاتب البريد أو منافذ شركة فوري بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية، ويكون إيصال السداد يشمل مسوغات قبول الملف.

قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 
- تصل قيمة المصروفات الدراسية من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية إلى 300 جنيه.

- وتصل قيمة المصروفات الدراسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي 200 جنيه في العام.
- وتصل قيمة المصروفات الدراسية من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي إلى 500 جنيه في العام.

- وتصل قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف التعليمية الثانوية الفنية بكل أنواعها إلى 200 جنيه في العام.

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