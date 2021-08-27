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بهذه الطريقة.. أوس أوس يهنئ محمد عبدالرحمن بعيد ميلاده

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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شارك الفنان محمد أسامة، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهنئته لصديقه الفنان محمد عبدالرحمن بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر "أوس أوس"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صوره تجمعه بالفنان محمد عبدالرحمن، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانت طيب يا أحلى وأغلى توتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن، هي مسرحية "شمسية واربع كراسي"، بمشاركة عدد من أبطال مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبدالباقي.

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