Advertisements

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ علي فهد السالم الصباح

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 08:54 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements


بعث الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقية تعزية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح.
وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء".

بدوره قال الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

الكلمات المفتاحية

امير الكويت الملك سلمان

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي الفريق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ يوم

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ يوم

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ يومين

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

منذ نصف ساعة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ولي عهد الكويت في وفاة الشيخة فريحة الصباح

عاجل- السعودية| القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ "سلمان الصباح"

الملك سلمان يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله سعود الصباح

محمد بن سلمان يعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ عبدالله الصباح

خادم الحرمين يعزّي أمير الكويت في وفاة والدة الشيخ جابر المبارك الصباح

الملك وولي العهد يعزّيان رئيس حكومة إثيوبيا في وفاة والده

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي الفريق

07:08 ص

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements