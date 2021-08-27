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رغدة عامر مديراً للعلاقات العامة في "OPPO" مصر

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:38 ص
رغدة عامر
رغدة عامر
أحمد الشيخ
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8 سنوات من الخبرات المتراكمة تنقلت خلالها رغدة عامر بين عدد من الشركات الكبيرة فى مختلف القطاعات في قسم التسويق والعلاقات العامة وتدرجت في المناصب حتى شغلت اخيراً منصب مدير العلاقات العامة في شركة أبوا مصر.

وتقول رغدة يسعدني العمل مع علامة تجارية كبيرة مثل OPPO ، مؤكدة أن الشركة تحتل المراكز الاولى فى السوق المصري وتحظى بثقة عدد كبير من العملاء خصوصا الشباب وأنا واحدة منهم، موضحة أن OPPO تهتم بالشباب لحد كبير وأن معظم فرق العمل داخل الشركة من الشباب.

وأضافت رغدة عامر إن رغبات الشباب واحتياجتهم في مجال الهواتف الذكية تأتى على قمة أولويات  OPPO ، مؤكدة أن شركتها تولي اهمية كبيرة لدراسة تلك الاحتياجات لتقديم منتجات تتناسب معهم.

وأوضحت رغدة أن سلسلة هواتف OPPO Reno 6  الجديدة تقدم تكنولوجيا متطورة تناسب احتياجات الجيل الجديد، كما تأتي لتتوافق مع الـ "ايكو سيستم" الذى تطرحه أوبوا في السوق المصري لتقديم منتجات ذكية تناسب احتياجات البيت الذكي.


وأشارت رغدة عامر إلى أن السوق المصري من الأسواق الضخمة التي  تستوعب شركات متعددة بينها منافسات كبيرة، مما يصب في مصلحة المستخدمين مما يعدد الخيارات أمامهم، ويكون المعيار في جودة المنتج وقيمته مقابل سعره وخدمة ما بعد البيع، فالسوق دائمًا في حاجةٍ إلى منتجات وتقنيات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين بجودة عالية وعلامة تجارية جذابة مثل أوبوا، وقد تمكنا من الحفاظ على ثقة مستخدمي أجهزتنا منذ دخولنا السوق المصري حتى الآن، لأن رؤيتنا هي "التكنولوجيا للبشرية، اللطف للعالم" ونحن ملتزمون بأن نصبح شركة ذات تقنية عالية.

ورغدة عامر هي خريجة كلية التسويق الدولي بجامعة العلوم الحديثة والأداب (MSA) عام 2013 ، بدأت العمل كمسئول مبيعات في الشركة البافارية للسيارات وكيل العلامة التجارية BMW في السوق المصري، ثم انتقلت للعمل مديراً للتسويق بشركة العرفة جروب المتخصصة في الملابس الجاهزة، ثم مدير، ثم Account Manager at Big Fish ،  واخيراً مديراً للعلاقات العامة بشركة أوبوا مصر بعد 8 سنوات العمل لشركات متعددة فى مختلف الصناعات، تخصصت خلال لها في إدارة العلاقات العامة والتسويق لمنتجات تلك الشركات.

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