موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادته لمواجهة مباراة أسوان المقرر لها غدا الجمعة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.









ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب أفريقي موسيماني بتشكيل يضم كلا من:





في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.





في خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.





خط الوسط: أكرم توفيق، أليو ديانج.





خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.





ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مشاء اليوم الجمعة في ختام منافسات مسابقات الدوري العام في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام بالقاهرة.