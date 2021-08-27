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إنريكي يعلق على اقتراب مبابي من ريال مدريد

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
ري
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علق الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا على الانتقال المحتمل للنجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ولفتت تقارير صحفية أن كيليان مبابي أصبح على وشك الانتقال إلى ريال مدريد خلال ساعات قليلة على الرغم من إعلان النادي الباريسي تمسكه باستمرار النجم الفرنسي ورفض العرض الأول الذي قدمه الميرينجي البالغ قدره 160 مليون يورو.

وردا على مدى ترحيبه بقدوم مبابي إلى الليجا، قال إنريكي في تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه قائمة منتخب إسبانيا:"ربما نعم وربما لا".

وأضاف: "إذا كنت مشجعا إسبانيا بالطبع أرحب بقدوم مبابي، لأن الدوري الإسباني بطولة قوية، وكيليان سيمثل إضافة قوية".

واختتم إنريكي تصريحاته قائلا: "لكن يهمني أيضا منح فرصة أكبر للاعبين الإسبان ودعمهم بشكل كبير".

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