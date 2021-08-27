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مانشستر سيتي يحسم مصير جابريل جيسوس

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، موقف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، من رحيل البرازيلي جابرييل جيسوس خلال الفترة الحالية.


وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن مانشستر سيتي، يخطط إلى إقحام جيسوس في صفقة تبادلية مع يوفنتوس للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكتب فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بيب جوارديولا كان واضحا جدًا مع إدارة مانشستر سيتي، بأنه يرغب في بقاء جابرييل جيسوس كجزء من الفريق".

وتابع، "الأشخاص المقربون من المهاجم البرازيلي مقتنعون تماما بأنه سيبقى في صفوف مانشستر سيتي، ولم يتم تضمينه حاليًا في المحادثات مع خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو ويوفنتوس".

جدير بالذكر أن عقد رونالدو، مع يوفنتوس، ينتهي في صيف 2022، إلا أنه لم يعلن البقاء مع اليوفي في الموسم الحالي حتى الآن.

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