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الولايات المتحدة تنكس أعلامها 5 أيام

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة، أنه سيتم تنكيس الأعلام الأمريكية، وذلك تكريما للعسكريين الأمريكيين الذين قتلوا خلال هجمات في مطار كابل بأفغانستان أمس الخميس.

وأضافت في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنه "كدليل على الاحترام، ستنكس أعلام الولايات المتحدة لمدة 5 أيام في البيت الأبيض وعلى جميع المباني والمواقع العسكرية والمحطات البحرية وغيرها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأراضيها.

وأضافت بساكي أن الأعلام ستكون منكسة حتى غروب الشمس يوم الاثنين المقبل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عن مقتل 13 جنديا أمريكيا بالإضافة إلى أكثر من 90 أفغانيا في تفجيرات استهدفت محيط مطار كابل أمس الخميس.

وتواصل القوات الغربية عمليات الإجلاء من أفغانستان، وسط تحذيرات من تزايد التهديدات بتفجيرات أخرى في العاصمة.

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