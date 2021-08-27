البدري يحسم شارة قيادة الفراعنة في غياب محمد صلاح

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن ترتيب قادة الفراعنة بعد انضمام كل من عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي لقائمة المنتخب في المعسكر المقبل.









وكان حسام البدري قد أعلن عن قائمة اللاعبين النهائية التي ستنضم لمعسكر المنتخب القادم، استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1و5 سبتمبر المقبل في إطار مباريات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.





ووفقاً لما ذكره المصدر، فإن عبد الله السعيد يرتدي شارة القيادة في المنتخب حال غياب محمد صلاح، ويليه في الترتيب عبد الشافي ثم عمرو السولية.





وأضاف المصدر، أن عبد الله السعيد سجل أول مشاركة دولية له في 2008 ثم عبد الشافي في 2009.





وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري أعلن تطبيقه مبدأ الأقدمية حال غياب صلاح عن الفريق.





ويواجه صلاح صعوبة في الانضمام لمنتخب مصر، بعدما اعتذر ليفربول عن عدم انضمامه رسميا لظروف الحجر الصحي المطبقة في إنجلترا، للحد من انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي قررت فيه رابطة الدوري الإنجليزي رفض انضمام اللاعبين الأفارقة لمنتخباتهم.