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إنتر يواجه فيرونا وعينه على صدارة الدوري الايطالي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
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يحل إنتر ميلان ضيفاً على نظيره هيلاس فيرونا، اليوم الجمعة، على ملعب "مارك أنتونيو بينتغودي"، في إطار مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي.

يدخل حامل اللقب مواجهة الليلة، بقيادة مديره الفني سيموني إنزاغي، بعد أن حقق فوزاً كبيراً في الجولة الأولى على ضيفه جنوى (4-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جوسيبي مياتزا"، ليحتل صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف.

أما فريق هيلاس فيرونا، فتعرض للخسارة على ملعبه في الجولة الافتتاحية أمام ساسولو (2-3).

ومن المنتظر أن يواصل إنزاغي الدفاع بالثنائي الجديد الوافد خلال موسم الانتقالات الصيفية، التركي هاكان شالهانأوجلو، والبوسني إدين دجيكو، بعد أن سجل كل منهما هدفاً في المباراة الأولى.

ويفتقد الإنتر في مباراة الليلة، لجهود مهاجمه التشيلي ألكسيس سانشيز، الذي من المنتظر أن يطول غيابه لنحو 4 أسابيع بداعي الإصابة.

وتعاقد الإنتر خلال الميركاتو الصيفي مع عدد من اللاعبين، آخرهم الأرجنتيني خواكين كوريا القادم من لاتسيو، لتعويض رحيل الثنائي، النجم المغربي أشرف حكيمي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي انضم إلى تشيلسي.

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