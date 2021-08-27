عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

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الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أنهت لجنة التخطيط بالفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة الأتفاق على قائمة الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت المصادر الخاصة داخل القلعة الحمراء أن موسيماني إتفق على رحيل النيجيري جونيور أجاي خاصةً بعد التوقيع مع بيرسي تاو وميكيسوني بصورة رسمية.

في الوقت الذي طالب فيه بضرورة الجنوب أفريقي بضرورة رحيل مروان محسن وكريم نيدفيد سواء كان ذلك على سبيل الإعارة أو البيع بشكل نهائي.

يُذكر أن الاهلي يستعد لمواجهة أسوان اليوم الجمعة لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي توج بها فريق نادي الزمالك.

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