النصر يتغلّب على التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين









تغلّب فريق النصر على فريق التعاون بنتيجة 3-1 في إطار الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أقيمت اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض.