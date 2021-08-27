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النصر يتغلّب على التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تغلّب فريق النصر على فريق التعاون بنتيجة 3-1 في إطار الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أقيمت اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض.
سجّل النصر الهدف الأول عند الدقيقة 92 عن طريق اللاعب "فينسنت أبو بكر"، وعند الدقائق 98، 104 سجّل اللاعب "عبدالرزاق حمدالله" الهدفين الثاني والثالث للنصر، فيما سجّل التعاون عند الدقيقة 88 عن طريق اللاعب "كاكو".

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النصر

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