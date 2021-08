احتفل صناع فيلم Shang-Chi الجديد بالعرض الخاص للفيلم في العاصمة الإنجليزية لندن بحضور اعلامي وجماهيري.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي يطرح ضمن عالم مارفل السينمائي بعنوان Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings.

وشارك في الاحتفال بالعرض الخاص النجمة الشابة اكوافينا.