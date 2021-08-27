الكشف على 908 مواطنين في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن "حياة كريمة"

نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية، بقرية البحري قامولا التابعة لمركز نقادة، حيث تمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي المجاني على 908 مواطنين، وذلك لعدد من التخصصات الطبية المتنوعة (باطنة، جراحة، نساء، أطفال، جلدية، تنظيم أسرة) إلى جانب معمل للتحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، وصيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.



يأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبرعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وفي إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلي جميع المناطق والفري الأكثر احتياجا، ووفقا لمبادرة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالي القرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 380 حالة في اليوم الأول، و528 حالة في اليوم الثاني، وتحويل 8 حالات على مدى اليومين لمستشفيات وزارة الصحة بقنا، كما تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي عدد 267 حالة باطنه، وعدد 73 حالة جراحة، وعدد 216 حالة أطفال، وعدد 56 حالة نساء، وعدد 232 حالة جلدية، و64 تنظيم أسرة على مدار اليومين.





وأضاف "تواضروس" أن القافلة الطبية المجانية قامت بعمل تحاليل طبية بإجمالي 33 حالة وأمراض متوطنة بإجمالي عدد 39 حالة، وتوقيع الكشف بالأشعة على عدد 38 حالة، و22 حالة بالسونار، إضافة لتوقيع الكشف المبكر على 20 حالة، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد 96 حالة من أبناء القرية، مؤكدا على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتقديم كافه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها علي أكمل وجه، وتذليل كافة العقبات حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.