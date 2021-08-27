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وزير الصحة اللبناني يعلن بدء انفراج أزمة الدواء

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، بدء انفراج أزمة الدواء، داعيا الشركات المستوردة إلى "البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع بدءا من اليوم".
وقال المكتب الإعلامي لوزير الصحة في بيان إنه "بعد متابعة حثيثة، بالتزامن مع عمليات الدهم التي يقوم بها التفتيش الوزاري،انفرجت الأمور مركزيا، وتبلغ الوزير حسن أمس بدء مصرف لبنان منح الأذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة منذ فترة وعددها 1800 فاتورة".

وأضاف: "تطلب الوزارة من الشركات المستوردة البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع بدءا من اليوم وستكون مستودعات الوكلاء المستوردين، بالاضافة إلى مستودعات الأدوية العامة تحت الرقابة والتتبع الإلكتروني والميداني بمؤازرة من التفتيش الوزاري والأجهزة الرقابية المختصة".

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وزير الصحه لبنان

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