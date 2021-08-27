Advertisements

"الري": الانتهاء من تأهيل وتبطين 2348 كم من الترع بالمحافظات

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2348.920 كيلومترًا حتى الآن، بنسبة تنفيذ بلغت 37.90% بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه جارٍ العمل على أطوال تصل إلى 6197.650 كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية.
 
المشروع القومي لتأهيل الترع
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع والتي تم تدبير الإعتماد لها بلغت 9005.137 كيلومترًا حتى الآن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع، والتي تنتهي بحلول منتصف عام 2022، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.

كما أكدت الوزارة أنه تم تأهيل وتبطين مساقي بأطوال تصل إلى 13.045 بنسبة تنفيذ بلغت 2.82% بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع والتي تم تدبير الاعتماد لها والجاري تنفيذها بلغت 461.98 كيلومترًا حتى الآن، بـ 6 محافظات.

وقالت الوزارة - في بيان لها - إنه سيتم تأهيل المساقي في 6 محافظات تشمل 106.56 كيلومترا بالقليوبية و90 كيلومترًا بالدقهلية و1.58 بالمنوفية و60.91 بأسيوط و200.5 بالفيوم و2.43 بالإسكندرية.

توفير فرص عمل 
ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي تم التنفيذ فيها، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن أكثر من 300 شركة ومقاول يعملون في تنفيذ المشروع بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذى وفر آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بأنه تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل وذلك من خلال متابعة الموقف المائي بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع.

وأشار وزير الري إلى أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ.
"الري": الانتهاء من تأهيل وتبطين 2348 كم من الترع بالمحافظات
"الري": الانتهاء من تأهيل وتبطين 2348 كم من الترع بالمحافظات
"الري": الانتهاء من تأهيل وتبطين 2348 كم من الترع بالمحافظات
"الري": الانتهاء من تأهيل وتبطين 2348 كم من الترع بالمحافظات

الكلمات المفتاحية

وزارة الري تبطين الترع تأهيل المساقي والترع تأهيل الترع بوابة الفجر الفجر الري أخبار اليوم أخبار الري

أخبار تهمك

بعد ضم رونالدو.. كافاني يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يطلب طرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على العقوبة المنتظرة ضد شيكابالا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يظهر لأول مرة.. تشكيل باريس المتوقع ضد ريمس فى الدوري الفرنسي

منذ ساعتين

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح غريب من كلوب بعد مباراة ليفربول وتشيلسي

منذ ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ريال مدريد يعلق على اقتراب مبابي من الملكي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "الهداف"

منذ أقل من نصف ساعة

مبابي يهدد هازارد في ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على بقاء مروان محسن في الأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الري: تأهيل ترع بأطوال تصل 2101 كيلومترًا حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية

الري: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل 2112 كيلومترًا حتى الآن

الري: تأهيل ترع بأطوال تصل 2154 كيلومترًا حتى الآن بالمحافظات

"الري": تأهيل ترع بأطوال تصل 2243 كيلومترًا حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية

"الري": تأهيل ترع بأطوال تصل 2263 كيلومترًا حتى الآن بمختلف المحافظات

"الري": الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل 2270 كيلومترًا حتى الآن بمختلف المحافظات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:21 ص

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

تصريح غريب من كلوب بعد مباراة ليفربول وتشيلسي

10:30 ص

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

03:30 ص

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements