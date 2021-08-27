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بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي في سوهاج الجديدة الثلاثاء المقبل

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 31/8/2021، وحتى يوم الثلاثاء 16/11/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها بمنطقة التوسعات الجنوبية (735 فدانا) بمدينة سوهاج الجديدة، والتي تم تخصيصها بالقرعة العلنية.

أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،أن إجمالي قطع الأراضي التي سيتم تسليمها يبلغ 1252 قطعة أرض، وأنه تم تخصيص يومي الأربعاء 17/11/2021، والخميس 18/11/2021، لمن تخلف عن الاستلام خلال فترة التسليم.

وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السكنية 31، من 1 : 25، يوم الثلاثاء 31/8/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الأربعاء 1/9/2021، والقطع من 51 : 78، يوم الخميس 2/9/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة السكنية 32، من 1 : 25، يوم الأحد 5/9/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 6/9/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 7/9/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 8/9/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 9/9/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 12/9/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 13/9/2021، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 14/9/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 15/9/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 16/9/2021، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 26/9/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 27/9/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 28/9/2021، والقطع من 326 : 350، يوم الأربعاء 29/9/2021، والقطع من 351 : 382، يوم الخميس 30/9/2021.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة السكنية 33، من 1 : 25، يوم الأحد 3/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 4/10/2021، والقطع من 51 : 81، يوم الثلاثاء 5/10/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 34 ، من 1 : 25، يوم الأربعاء 6/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الخميس 14/10/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الأحد 17/10/2021، والقطع من 176: 200، يوم الإثنين 18/10/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الثلاثاء 19/10/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الأربعاء 20/10/2021، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 24/10/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 25/10/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 326 : 350، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 351 : 376، يوم الخميس 28/10/2021.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 35، من 1 : 25، يوم الأحد 31/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 1/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 2/11/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 3/11/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 4/11/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 7/11/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 8/11/2021، والقطع 176 : 200، يوم الثلاثاء 9/11/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 10/11/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 11/11/2021، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 14/11/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 15/11/2021، والقطع من 301 : 335، يوم الثلاثاء 16/11/2021.

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