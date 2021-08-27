عوائد الصادرات البترولية ترتفع 47.3% بالنصف الأول لـ 2021





حققت المملكة العربية السعودية نموا بإجمالي قيمة الصادرات البترولية خلال النصف الأول من عام 2021؛ بدعم من تحسن الأسعار العالمية بعد الإجراءات التي اتخذها المنتجون في أوبك وحلفائها لدعم استقرار الأسواق وضبط عمليات الإنتاج.



وارتفعت عوائد صادرات المملكة البترولية، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر"، تستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 47.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، وبزيادة تعادل 104.58 مليار ريال عن إيرادات صادرات الفترة المماثلة من عام 2020.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات البترولية أكثر من 325.47 مليار ريال بالنصف الأول من عام 2021، مقارنة مع 220.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهد الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا بقيمة صادرات المملكة البترولية؛ استجابة للتحسن الملحوظ للأسعار خلال تلك الفترة بالأسواق العالمية والتي تخطت 70 دولارا للبرميل، مقابل تراجع وخسائر حادة في الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة تفشي وباء كورونا وانكماش الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب.

وقفزت عوائد صادرات المملكة البترولية بنسبة 1261% خلال الربع الثاني من عام 2021، إلى 172.97 مليار ريال، مقارنة مع 76.49 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات 152.51 مليار ريال بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 144.4 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2020، لترتفع بنسبة 5.6%.

وسجل شهر يونيو/ حزيران أعلى عوائد لصادرات النفط السعودية بالنصف الأول من عام 2021؛ بواقع 61.11 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا سنويا بنحو 123.2%.

125.7 مليار ريال صادرات غير بترولية بزيادة 38%

وعلى مستوى صادرات المملكة غير البترولية، سجلت نشاط ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2021 على أساس سنوي؛ لترتفع بنسبة 37.8% مقارنة مع نفس الفترة مع العام الماضي، بزيادة قيمتها 34.48 مليار ريال.

وارتفعت صادرات السعودية غير البترولية إلى 125.68 مليار ريال بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل 91.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2020.

وسجل شهر مايو/ أيار أعلى وتيرة نمو بالصادرات غير البترولية بنسبة تتجاوز 70% على أساس سنوي، فيما كانت صادرات يونيو/ حزيران الأعلى قيمة بواقع 23.62 مليار ريال.

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية للمملكة بنسبة 52.1% خلال الربع الثاني من عام 2021 على أساس سنوي، مسجلة 65.66 مليار ريال، مقابل 43.16 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي.

وزادت بنحو 5.6% على أساس ربعي، مقارنة مع صادرات الربع الأول من 2021 والبالغة 60.02 مليار ريال.

وحققت السعودية نموا بإجمالي صادراتها السلعية (البترولية وغير البترولية) خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 44.56% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي صادرات المملكة 451.15 مليار ريال، مقابل 312.09 مليار ريال في أول 6 أشهر من عام 2020.

يذكر أن تجارة المملكة ارتفعت بنحو 29.9% خلال النصف الأول من 2021، إلى 731.6 مليار ريال، مقارنة مع 563.04 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.