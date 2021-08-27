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ننشر شروط مسابقة الاوقاف للقراءة الحرة بجوائز تصل إلى 25 ألف جنيه

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:49 ص
مسابقة الاوقاف للقراءة الحرة
مسابقة الاوقاف للقراءة الحرة
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أعلنت وزارة الأوقاف، عن إجراء مسابقة القراءة الحرة المتقدمة للائمة والواعظات للعام الجاري 1443هـ/ 2021، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يواجهها الدعاة.

وقالت الأوقاف، أن مسابقة القراءة الحرة ستكون "اختيارية" لجميع الأئمة والواعظات والمفتشين ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات بالمديريات والديوان.

مسابقة القراءة الحرة من وزارة الأوقاف
من يرغب في الاشتراك بالمسابقة عليه التقدم بطلب لمديريته، مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي، محددًا به الفرع الذي يرغب في الاشتراك به، مع المسؤولية الكاملة للمديرية في تنفيذ هذا الشرط، ويختار المتسابق فرعًا واحدًا من الثلاثة.

وسيكون الامتحان تحريريًّا بالمديريات، ويحق لمن حصل على درجة 60% فأكثر دخول الامتحان الشفوى بالمديرية، ومن يحصل على 60% فأكثر يحق له دخول الاختبارات النهائية بديوان عام الوزارة. 

الجزء الأول:
1- حفظ وتفسير سورة الأعراف.

2- أبواب: "الصلاة – الصيام – الزكاة – الحج" من كتاب المجموع للإمام النووي.

3- كتاب بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة – للشيخ/ عبدالمتعال الصعيدي.

الجزء الثاني:   
1- حفظ وتفسير سورة التوبة.

2- كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن – للشيخ/ محمد عبدالعظيم الزرقاني.

3- كتاب الخصائص – للإمام أبي الفتح عثمان بن جني.

الجزء الثالث:
1- حفظ وتفسير سورة النحل.

2- كتاب أصول الفقه – للشيخ/ محمد أبو زهرة.

3- كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب – للإمام/ أبي محمد عبد الله بن هشام الأنصاري المصري.

جوائز مسابقة القراءة الحرة المالية
- المركز الأول سيحصل على جائزة بقيمة 25000 جنيه بشرط الحصول على 75%.

- المركز الثاني سيحصل على جائزة بقيمة 20000 بشرط الحصول على 70%.

- المركز الثالث سيحصل على جائزة بقيمة 15000 جنيه بشرط الحصول على 65%.

- المركز الرابع سيحصل على جائزة بقيمة 10000 جنيه بشرط الحصول على 60%.

- المركز الخامس سيحصل على جائزة بقيمة 5000 جنيه بشرط الحصول على 60%.

- 15 جائزة تشجيعية قيمة كل منها 2000 جنيه، بشرط الحصول على 55%.

- 30 جائزة تشجيعية قيمة كل منها 1500 جنيه.

الكلمات المفتاحية

وزارة الاوقاف مسابقة الاوقاف للقراءة الحرة مسابقة الاوقاف الاوقاف

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