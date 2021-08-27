شركة "الدلتا" تكشف موعد انخفاض أسعار السكر

قال أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن أسعار السكر في السوق تشهد استقرارا، حيث حققت مصر اكتفاء ذاتي يقارب 90%، وأنتجت مصر هذا العام مليون و800 ألف طن سكر من بنجر السكر، فضلا عن 900 ألف طن سكر من قصب السكر.





وأشار "أبو اليزيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن وزير التموين وجه بتشكيل احتياطي استراتيجي من السكر وبسعر توازني اقتصادي حيث أن سكر التموين لن يزيد عن 8.5 جنيه للكيلو، والسكر الحر متوفر في المنافذ.



