الأرصاد تكشف تحولا جديدا في حالة الطقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا بنحو درجتين على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومحافظات الصعيد.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الإثنين المقبل وبعدها ستعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، منوها باننا مقبلين على فصل الخريف وهو بمثابة ربيع مصر.



