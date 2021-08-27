Advertisements

الأرصاد تكشف تحولا جديدا في حالة الطقس

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا بنحو درجتين على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومحافظات الصعيد.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الإثنين المقبل وبعدها ستعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، منوها باننا مقبلين على فصل الخريف وهو بمثابة ربيع مصر.

وعن تأثر مصر بالتغيرات المناخية، أوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تأثرت بالتغيرات المناخية على جانبين وهم ارتفاع درجات الحرارة، وهطول كميات أكبر من المعتاد.

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ يومين

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ يوم

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

04:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements