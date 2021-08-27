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الكويت تدين التفجيرات الإرهابية في مطار العاصمة الأفغانية

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
الفجر
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أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وشددت الوزارة، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، على "موقف دولة الكویت المبدئي والثابت الرافض لكل أشكال العنف والارھاب"، حسبما نقل موقع "24" الإماراتي.

ودعت الوزارة "لمضاعفة الجھود الدولیة لوأد ھذه الاعمال الاجرامیة وتخلیص البشریة من شرورھا".

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