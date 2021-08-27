الكسل والبطالة.. أغرب 18 مسابقة حول العالم



من المعروف لدى الجميع أن المسابقات والبطولات العالمية محدودة بين كرة القدم والسباحة والملاكمة وغيرها من البطولات الشائعة، لكن من الغريب والطريف ظهور مسابقات من النوع الشعبي الذي يقام على مستوى العالم أو الإقليمي لبعض الدول، بهدف حصول المتسابقين على الجوائز ولجذب الأنظار من مختلف أنحاء العالم، وسنرصد في التقرير التالي أغرب هذه المسابقات:



- بطولة الكسل

تقام هذه المسابقة في جمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو) سنويا ومن يستلقي لفترة أطول يفوز بالمسابقة، حيث فازت

هذا العام فتاة حسناء وحصلت على جائزة مالية بقيمة 300 يورو مقابل كسلها، وقد استلقت الفائزة في الهواء الطلق لمدة 117 ساعة، أي قرابة 5 أيام.



من شروط المسابقة، أن يقوموا المتسابقون بالاستلقاء، ومن يفعل ذلك لفترة أطول يفوز، ويمكن خلال الاستلقاء تناول الطعام والشرب والتحدث واستخدام الهاتف وقراءة الكتب، ويسمح باستخدام المرحاض مرة واحدة كل 8 ساعات.



- عدم الذهاب للحمام

تقوم المسابقة بعدم ذهاب للحمام لأطول فترة ممكنة ولجعل الأمر أكثر صعوبة أجبروا على شرب الماء كل ربع ساعة،

في عام 2007، انضمت إليها إمرأة تُدعى "جينيفر سترينج"، والتي تديرها إذاعة KDND 107.9 في كاليفورنيا للفوز بنظام ألعاب Nintendo، ولقد إحتلت سترينج المركز الثاني ولكنها ماتت بسبب هذه المسابقة حيث قد يغير الكثير من الماء في الجسم تركيزات الإلكتروليت أو الكهرل حيث أن الكهارل تلعب دورًا حيويًا في تنظيم الوظائف القلبية والعصبية وتوازن السوائل ونقل الأكسجين والتوازن الحمضي القلوي.



بعد وفاتها قامت عائلتها برفع قضية ووجدت هيئة محلفين في وقت لاحق أن المحطة الإذاعية مذنبة بالإهمال مما تسبب في وفاتها ومنحت عائلتها 16 مليون دولار.



- بطولة البطالة

حشود من الناس، الذين فقدوا أماكن عملهم نتيجة لأزمة إقتصادية، لن يختبئوا في منازلهم ويشكون من مصيرهم المرير، ففي 31 مارس 2009، تجمع مجموعة من العاطلين عن العمل في نيويورك للمشاركة في الألعاب الأولمبية للعاطلين عن العمل، وظهرت هذه الفكرة من أحد المبرمجين الذي أرسل مؤخرا استقالته، وقد شارك 20 لاعبا أولمبيا في منافسات المسابقات التي أطلق عليها "Accuse the Boss".



- أكل الفلفل الحار

مسابقة لأكثر متحمل لأكل أكبر عدد من الفلافل الحارة في أسرع وقت، قدمتها حكومة مدينة تانخة في الصين، حيث تقدم إدارة المسابقة بإحضار أحواض كبيرة وملئوها جميعها بالفلفل الأحمر الحار، ويجب على المتنافسين أن يسبحوا بها، ويبدؤوا في تناول الفلفل الحار بكميات كبيرة وفي أسرع وقت ولمدة ستون ثانية تحديدا، والفائز في هذه المسابقة يحصل على أربعة وعشرين قطعة من الذهب وكأس.



- رمى الهواتف الذكية

بدأت هذه المسابقة في دولة فنلندا منذ عام 2000، وتعتمد فكرة المسابقة على التنافس والتخلص من الإحباط ورمى الهاتف لأبعد نقطة ممكنة، ويتم تجميع الهواتف في المسابقة عن طريق التبرع، ويحصل الفائز على هاتف محمول جديد، حيث يشارك فى المسابقة الرجال والنساء والأطفال ويشترط أن يكون الأطفال من عمر 12 عاما، وهناك إمكانية تكوين فريق يتكون من ثلاثة أشخاص ويحق لكل متسابق رمية واحدة، وتحدد النقاط التى يسجلها المتنافس قياس المسافة التى يرمى بها المتسابق على أن تحدد النقاط من 1 إلى 16.



- تقبيل السيارة

نظمت إحدى هيئات الإذاعة الأمريكية مسابقة غريبة وفريدة من نوعها، وقواعد المسابقة هي تقبيل سيارة نيسان لمدة 50 ساعة متواصلة من دون توقف، ونظمت المسابقة مرة واحدة وفازت بها سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا.



- رقص

هذه المسابقة قواعدها بسيطة، حيث يتعين عليك الرقص لأطول فترة ممكنة دون توقف مع شخص آخر، لكن لم ينج الجميع بحياتهم لتسجيل أكبر رقم قياسي، فتوفي رجل بعد 87 ساعة من الرقص، وحطم أطول رقم قياسي في مدة 126 ساعة رقص متواصلة.



- بطولة الصفع

تقام بطولة الصفع في روسيا وتصنف على أنها من ضمن البطولات الرياضية، مع العلم أنها لا تحتاج لأي لياقة بدنية وإنما تحتاج لبعض القوة ولقدرة كبيرة على التحمل.



أشهر متسابق يتقدم للمسابقة سنويًا هو الروسي “فاسيلي كاموتسكي” والأخير تمكن من حصد شهرة كبيرة على اليوتيوب بسبب قوته الكبيرة في الصفع.



- تزيين الاظافر

تعد أغرب المسابقات في القائمة، وترتكز على تزيين المتسابقين لأظافرهم بطريقة غريبة وفريدة، تقام المسابقة سنويًا في لندن ويتقدم لها متسابقين من كندا وإنجلترا وإستونيا والمجر.



- التزلج على البراكين

تتم هذه الرياضة على جبال كيرد نيجرو، بنيكاراجوا، ويشارك بها آلاف المتسابقين، من أجل التزلج على بركان نشط، ويبلغ أعداد من يمارسون تلك الرياضة 10 آلاف شخص.



ظهرت رياضة التزلج على البراكين، في عام 2005، ويقوم المتزلجون بارتداء ملابس خاصة ووسائل حماية تساعدهم على التزلج على الأرض الوعرة والتضاريس الصعبة للبركان، ويقومون بالتزلج على لوح خشبي صغير، ويصعدون إلى أعلى التلال البركانية، ويتزحلقون عليها لتصل سرعتهم إلى 80 كيلومترًا في الساعة.



- اللحى والشوارب

وهي مسابقة تقام كل عامين، بمشاركة أكثر من 300 متسابق من أصحاب اللحي والشوارب المصففة بأشكال وطرازات مختلفة استضافتها النرويج عام 2011، بينما جرت المنافسة عام 2009 في "ألاسكا" بالولايات المتحدة الأمريكية.



- سباق الصراصير

تقام هذه المسابقة في أستراليا، ويحضر المتسابقون صراصيرهم الخاصة، حيث يتم وضعها في وسط قماش مقسم إلى حلبة سباق، والصرصور الفائز هو الذي يصل إلى الحافة أولًا.



- القوارض داخل السروال

وهي من أكثر الرياضات جنونًا واشمئزازًا، حيث يتم وضع حيوان قارض داخل سروال المتسابق كالفأر أو السنجاب أو ابن عرس، وانتظار من سيتحمل أطول فترة من الخدش والعض والحركة داخل سرواله.



- تناول الهوت دوج

تقام تلك المسابقة كل عام وتم تسجيل أعلى رقم فيها بعدد 66 سندويتش هوت دوج تم تناولهم من قبل شخص واحد في خلال 12 دقيقة.



- تجميد الشعر

يشترط على المتسابق الغطس في حوض ممتلئ بالماء الساخن في حرارة 40 درجة، وبعد خروجهم من الحوض إلى الفناء يتجمد شعر رؤوسهم فورا بسبب التفاوت في درجات الحرارة كما يتم تكريم أصحاب أفضل "التسريحات الثلجية" بجائزة قيمتها 150 دولارا.



- ماراثون الجري بالكعب العالي

وهو سباق سنوي للنساء فقط ينظم في شوارع موسكو، وفي عدة مدن حول العالم مثل مدينة ميلان وتشارك فيه الفتيات على أمل الفوز ببطاقة قيمتها 3 آلاف دولار من أجل التسوق حيث تجري المتسابقات مسافة تبلغ 80 مترا بالكعب العالي.



- شد الأذن

من الرياضات الغريبة التي تقام في الصين، وتجري بالتنافس في شد الأذن بين متسابقين اثنين، من خلال وصل الأذنين بخيط شديد غير قابل للقطع، ومن يتحمل شدة الألم لأطول مدة يكون هو الفائز، وينجم عن هذه الرياضة العديد من الإصابات العميقة والخطرة.



- أبشع كلب

تقام هذه المسابقة سنويًا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتم استعراض الكلاب الأقبح التي امتلكها المتسابقون، ويمنح الفائز 1000 دولار أمريكي أي حوالي 15 ألف جنيه مصري.