Advertisements

الصين تندد بهجوم مطار كابل

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
دانت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، بشدة التفجيرين اللذين وقعا في مطار كابل أمس، وأعربت عن أملها في أن تتخذ جميع الأطراف إجراءات فعالة لضمان انتقال سلس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية اعتيادية إن بكين لم تتلق تقارير عن إصابة أي من مواطنيها.

وقتل مهاجم انتحاري من تنظيم "داعش" 85 شخصا في تفجير استهدف محيط مطار كابل أمس الخميس.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول كبير بوزارة الصحة الأفغانية أن العدد الإجمالي لضحايا تفجيري مطار كابل، بما في ذلك القتلى من العسكريين الأمريكيين، تجاوز المئة.

وذكرت الصحيفة أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 90 مواطنا أفغانيا، علاوة على 13 جنديا أمريكيا، حسب البنتاغون.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

منذ ساعتين

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ يومين

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ يوم

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ يوم

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 16 ساعة

لا تراجع.. كومان يصر على طرد نجمي برشلونة

منذ يوم

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

04:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements