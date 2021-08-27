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تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة والمسئولة عن متابعة تنفيذ الخطة قامت بتسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

معلومات عن المحطتين الوسيطتين
وقال "شعراوى" إن المحطة الوسيطة الثابتة بالإبراهيمية تتكون من 6 سيارة رينو سعة 45 م3 ولودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 21 مليون جنيه والمحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم تتكون من 4 سيارة رينو سعة 45 م3 ولودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تدريب السائقين بالمحافظة على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات لإعادة الشكل الجمالي والحضارى للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

متابعة مستمرة لمستجدات منظومة المخلفات
وأشار " شعراوى " إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة وفقًا للجداول الزمنية المحددة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت فى تلك الخدمة المهمة.

وأشاد الوزير بالتنسيق الذى يقوم به المحافظين والفرق التنفيذية بمجميع المحافظات أثناء تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور الهام فى عمليات التشغيل، لافتًا إلى حرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفى مختلف التخصصات من خلال توفير التدريب النظري والعملي والميداني.
تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية
تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية
تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية
تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية
تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية
تسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بالشرقية

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ديرب نجم المحطتين الوسطيتين الشرقية الإبراهيمية

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