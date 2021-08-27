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جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية الأحراز بشبين القناطر

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها تنظيم القوافل الطبية التخصصية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
خدمة القرى الأكثر احتياجا ومنها شبين القناطر
وقال الدكتور جمال سوسة ان الجامعة قامت بتنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية بقرية الاحراز مركز شبين القناطر وذلك فى إطار الدور المجتمعى التى تقوم به الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجا ومنها قرى شبين القناطر.
واشار سوسة الى ان هذه القافلة الطبية تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها جامعة بنها بصفة مستمرة حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات في القري موضع التنفيذ.

من جانبها أضافت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والأطفال وجراحة العظام والرمد.

 مسح كامل لحالات الرمد والكشف عن مسببات العمى
واشارت الى انه تم عمل مسح كامل لحالات الرمد والكشف عن مسببات العمى بالإضافة لكشف نظارات وفحص قاع العين لجميع الحالات وتم الكشف وصرف العلاج مجانا للمواطنين، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية والكشف المبكر لأورام الثدي.
جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية الأحراز بشبين القناطر
جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية الأحراز بشبين القناطر
جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية الأحراز بشبين القناطر
جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية الأحراز بشبين القناطر

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