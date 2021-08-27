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الرئيس التركي يبدي استعداده للتباحث مع "طالبان"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
د ب أ
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تستضيف حوالي 300 ألف مهاجر أفغاني، وأعرب عن استعداده للتباحث مع حركة "طالبان".

وقال أردوغان، في تصريح صحفي عقب أدائه صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول، "لدينا حالياً 300 ألف مهاجر أفغاني"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف "يمكننا إجراء مباحثات مع طالبان، إذا لزم الأمر، فهناك حقائق على الأرض، وعندما يُطرق بابنا سنفتحه".

وأشار الرئيس إلى أن العالمين الغربي والإسلامي لم يظهرا الاهتمام اللازم بأفغانستان.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا قدمت مساعدات للبنية التحتية والفوقية في أفغانستان، بكل ما تملك، وتواصل بذل الجهود اللازمة.

وأدى استيلاء طالبان على أفغانستان يوم الأحد الماضي إلى نزوح مئات الآلاف من سكانها صوب الدول المجاورة.

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