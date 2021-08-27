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إصابة 9 أشخاص في حادثي سير على الطريقين الزراعي والصحراوي ببني سويف

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شهدت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، حادثي سير متفرقين نتج عنهما إصابة 9 أشخاص بإصابات محتلفة، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد بتلقيهم بلاغًا بإصابة 6 أشخاص حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه المنيا، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

أسماء المصابين
وانتقلت على الفور 6 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: حسين أحمد عبدالوهاب، 57 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالحوض، وعلي سيد محمد، 45 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالحوض، ومحمد علي حسن، 50 سنة، مصابًا ببتر بالذراع الأيسر، وحسين أحمد حسين، 25 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وعمر أحمد هاشم، 14 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد أحمد هاشم، 30 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

الحادث الثاني
وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية أمام قرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف على الطريق الزراعي "بنى سويف ـ القاهرة"، وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة.

مصابو الحادث
وتبين أن المصابين هم علي جمال علي 25 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمني، وإسلام جمال علي 19 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وطارق محمد حنفي 25 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم مقيمون بمركز ناصر، وتم نقل جميع المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

حادث سير بني سويف الطريق الصحراوي الطريق الزراعي

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