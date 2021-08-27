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التعليم العالي تكشف موعد ظهور نتائج المرحلة الأولى للتنسيق

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، عن ظهور نتائج المرحلة الأولى للتنسيق، ظهر الأحد المقبل 29 أغسطس.

مؤتمر صحفي للوزير
وأوضح أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقد مؤتمرا صحفيا بحضور السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق وبمشاركة عدد من الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

النتائج عقب انتهاء المؤتمر 

وأكد مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، أنه ستعلن النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

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