وفاة 798 وإصابة 19.5 ألف في يوم واحد بروسيا

أبلغت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 798 حالة وفاة و19509 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، بعدما كانت حصيلة أمس 820 وفاة و19630 إصابة.





بذلك ارتفع إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و844049، منها 180041 حالة وفاة، حسب آخر تحديث لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".





وزاد عدد المتعافين من المرض بواقع 19217 شخصا خلال اليوم الماضي، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 6 ملايين و112035.





وفي العاصمة موسكو انخفضت المؤشرات الوبائية من 1712 إصابة و54 وفاة جديدة أمس إلى 1509 إصابات و51 وفاة اليوم، فيما شهدت مقاطعة موسكو زيادة من 726 إصابة و15 وفاة في الإحصائية السابق إلى 786 إصابة و19 حالة وفاة اليوم.





وفي مدينة بطرسبورغ ارتفع عدد الإصابات اليومية إلى 1395 مقارنة بـ1301 حالة أمس، مع تراجع الوفيات الجديدة من 38 إلى 33.



