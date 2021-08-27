منظومة الشكاوى الحكومية توقع عقوبات على العاملين بمديريات التعليم لهذا السبب





شكوى من إيقاف انتخابات أحد الأندية بالدقهلية

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة أنه تم تلقي شكوى مواطن بمحافظة الدقهلية يطالب فيها بإيقاف انتخابات منعقدة بأحد الأندية الرياضية بالمحافظة لتشكيل مجلس إدارتها، نظرًا لتورط المرشحين بالانتخابات في وقائع تزوير في محررات رسمية خلال عملهم ضمن مجلس إدارة النادي المنقضي، مؤكدًا أن الواقعة لا زالت محل تحقيق بالنيابة العامة، والجهات المختصة، وبالتوجيه الى وزارة الشباب والرياضة، أفادت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية أنه ورد تقرير الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بالوزارة الذى تضمن توصيات باستبعاد كل من المدير التنفيذي الحالي للنادي محل الشكوى، والمدير المالي السابق، وأمين صندوق النادي من مناصبهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم جميعًا لما نسب إليهم من مخالفات، وإحالتهم للنيابة العامة لإعمال شئونها، مع التنبيه بمخاطبة مجلس الإدارة لمراعاة العمل على جدولة المديونية المقدرة على النادي لدى شركة المياه المتعاقدة معها، علاوًة على قيام مديرية الشباب بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية مع كل من المدير المالي والتنفيذي وأمين العهدة بالنادي عما نسب إليهم من مخالفة فقدان الإيصالات النقدية عن الأعوام المالية من 2006 حتى 2010، ومراجعة كافة العقود التي أبرمها مجلس الإدارة والتأكد من التزامه بتطبيق أحكام القانون.



مواطنة تضررت من الحصول على نفقتها الشرعية بكفر الشيخ

وتلقت المنظومة أيضًا شكوى مقدمة من مواطنة مقيمة بمركز قلين، محافظة كفر الشيخ، أفادت بتضررها من عدم الحصول على نفقتها الشرعية لأولادها من أبيهم الذي يعمل معلم أول بمحافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أنه دائم التنقل بين عدد من الإدارات التعليمية دون تسليم مفردات مرتبه للتهرب من سداد النفقة، حيث التمست في شكواها مساعدتها فى الحصول على نفقة أولادها من والدهم، والتحقيق مع كل من تسبب وساعد المشكو في حقه في الهروب من الإنفاق على أولاده.



وفور تلقى الشكوى، تم فحصها بوزارة التربية والتعليم، وأفادت الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري أنه بعد البحث والتحقيق في الشكوى من قبل الشئون القانونية، تم مجازاة كل من المشكو في حقه بخصم 7 أيام من راتبه، ومجازاة رئيس القسم المختص بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بخصم يومين من راتبها، ومجازاة مدير إدارة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بخصم يوم من راتبه، بالإضافة إلى إخطار الإدارة المختصة بصرف قيمة النفقة المستحقة لأولاد الشاكية على بنك ناصر الاجتماعي، فرع كفر الشيخ.



وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة سبق أن تلقت شكوى مواطن مقيم بمحافظة الإسماعيلية من حدوث غش ببعض لجان إحدى المدارس بالمحافظة أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، بما يضر بنزاهة العملية التعليمية، وبالتوجيه لوزارة التربية والتعليم، فور تلقي الشكوى، أفادت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية أنه تم تكليف لجنة من المديرية بالمرور علي لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة ومن بينها اللجان المنعقدة بالمدرسة محل الشكوى، فتلاحظ عدم انضباط اللجنة، وعدم الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، وعدم تواجد مسؤولي أمن البوابة بأماكنهم، فضلًا عن السماح بدخول غير العاملين للجان الامتحانات، وبناءً عليه تم رفع الأمر لشؤون الطلاب والامتحانات، وتقرر استبدال رئيس لجنة الامتحانات بالمدرسة، وتحويل المراقب الأول للشؤون القانونية للتحقيق، وباستمرار متابعة مجريات فحص الشكوى تقرر مجازاة كل من مدير المدرسة، ورئيس لجنة الامتحانات، ومسؤول الأمن، وأحد أمناء المعمل كونه مشرفا على إحدى اللجان، بخصم خمسة أيام من رواتبهم.



فقدان شهادة ميلاد طفل من ملف مقدم لمدرسة لغات

وتلقت المنظومة أيضًا شكوى مواطن من محافظة سوهاج، أوضح فيها فقدانه شهادة ميلاد نجله من ملفه المرفق بإحدى المدارس الرسمية للغات بالمحافظة، موضحًا أنه علم بالواقعة من خلال اتصال تلقاه من إدارة المدرسة مما قد يترتب عليه عدم قبول نجله بالمدرسة، وبالتوجيه إلى محافظة سوهاج، أفادت بأنه تم بحث موضوع الشكوى مع إدارة المدرسة محل الشكوى، وبعد التحقيق تمت مجازاة الموظفين المسؤولين عن تسلم وحفظ ملفات الطلاب، حيث تم لفت نظر اثنين من الموظفين، وإنهاء انتداب واحد منهم، وإعادته إلى مدرسته الأصلية، وتم إحضار شهادة ميلاد جديدة من ولى أمر الطفل.



ولفت مدير المنظومة، إلي أنه تم تلقي شكوى من مواطن بمحافظة أسيوط تضرر فيها من عدم حصوله على الترقية على درجة معلم كسائر زملائه من معلمي دفعة 2014، والسابق التعاقد معهم عام 2011، نتيجة عطل حدث بموقع الأكاديمية المهنية خلال قيامه بالتسجيل عليها للحصول على الترقية عام 2013، مطالبًا بسرعة البت في شكواه ورفع الضرر عنه، وبالتوجيه إلى محافظة أسيوط، أفادت إدارة الإحصاء بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بأنه عند تسجيل أسماء المعلمين للترقي بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالقاهرة، حدث خطأ في نظام التسجيل، وبالتالي تم تسجيل المعلمين على دفعتين، وعرضهم على السيد المحافظ، والتصديق على ترقيتهم، وتم استدراك الخطأ، وتم معاقبة الموظف المتسبب في ذلك بخصم ١٥ يومًا من راتبه.





نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، في حل عدد من مشاكل المواطنين تضرروا خلالها من بعض المعوقات والتجاوزات التي واجهتهم أثناء تقدمهم للحصول على بعض الخدمات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وكافة الأجهزة والجهات الحكومية المعنية.