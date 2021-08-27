«أوقاف بني سويف» تفتتح مسجدا جديدا بكفر بني علي بمركز سمسطا

وكيل الأوقاف: توعية المواطنين بإجراءات مواجهة كورونا



وقال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بنى سويف: نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه هناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية، والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.



إفتتاح 10 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت، عن إفتتاح 10 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجدين صيانًة وترميمًا، اليوم الجمعة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى حتى الآن 1650 مسجدًا، منها 1510 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، و140 مسجدًا صيانة وترميمًا، بالإضافة إلى أكثر من 150 مسجدًا أخرى صيانة وترميمًا تم تنفيذها بمعرفة وإشراف المديريات الإقليمية، ليبلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وترميمه من 7 سبتمبر 2020م حتى 27 أغسطس 2021م 1810 مساجد.



وأوضحت وزارة الأوقاف أن المساجد التى سيتم افتتاحها اليوم هي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بنى سويف

1. النور – كفر بنى على سمسطا

مديرية أوقاف الوادى الجديد

2. أبو منقار الكبير – مركز الفرافرة

3. الوهاب – مركز الفرافرة

4. السيدة خديجة – مركز الخارجة

مديرية أوقاف الغربية

5. الرحمن أبو نابت – عزبة أبو نابت – مركز زفتى

6. النور البغدادى – مركز المحلة الكبرى

مديرية أوقاف القليوبية

7. العتيق – كفر العمار - برشوم

مديرية أوقاف البحيرة

8. أبو طوبال – القبلى – المنشية الإبراهيمية - دمنهور

9. خالد بن الوليد – عسران الشرقى – النوبارية

مديرية أوقاف أسوان

10. كشتمنة شرق نصر النوبة – إدارة كلابشة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الغربية

1. فاطمة حسانين – منشية جنزور – طنطا ثانى

مديرية أوقاف الإسكندرية

2. العلا الغربى بالنهضة عامرية أول



خطبة الجمعة

كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الوفاء وحفظ الجميل "، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.



افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، مسجد جديد بمركز سمسطا بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف، لترتفع عدد المساجد التى تم افتتاحها إلى 89 مسجدًا حتى الآن.