Advertisements

«أوقاف بني سويف» تفتتح مسجدا جديدا بكفر بني علي بمركز سمسطا

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، مسجد جديد بمركز سمسطا بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف، لترتفع عدد المساجد التى تم افتتاحها إلى 89 مسجدًا حتى الآن.

وكيل الأوقاف: توعية المواطنين بإجراءات مواجهة كورونا

وقال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بنى سويف: نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه هناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية، والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.

إفتتاح 10 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"
وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت، عن إفتتاح 10 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجدين صيانًة وترميمًا، اليوم الجمعة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى حتى الآن 1650 مسجدًا، منها 1510 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، و140 مسجدًا صيانة وترميمًا، بالإضافة إلى أكثر من 150 مسجدًا أخرى صيانة وترميمًا تم تنفيذها بمعرفة وإشراف المديريات الإقليمية، ليبلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وترميمه من 7 سبتمبر 2020م حتى 27 أغسطس 2021م 1810 مساجد.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المساجد التى سيتم افتتاحها اليوم هي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بنى سويف
1. النور – كفر بنى على سمسطا
مديرية أوقاف الوادى الجديد
2. أبو منقار الكبير – مركز الفرافرة
3. الوهاب – مركز الفرافرة
4. السيدة خديجة – مركز الخارجة
مديرية أوقاف الغربية
5. الرحمن أبو نابت – عزبة أبو نابت – مركز زفتى
6. النور البغدادى – مركز المحلة الكبرى
مديرية أوقاف القليوبية
7. العتيق – كفر العمار - برشوم
مديرية أوقاف البحيرة
8. أبو طوبال – القبلى – المنشية الإبراهيمية - دمنهور
9. خالد بن الوليد – عسران الشرقى – النوبارية
مديرية أوقاف أسوان
10. كشتمنة شرق نصر النوبة – إدارة كلابشة
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الغربية
1. فاطمة حسانين – منشية جنزور – طنطا ثانى
مديرية أوقاف الإسكندرية
2. العلا الغربى بالنهضة عامرية أول

خطبة الجمعة
كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الوفاء وحفظ الجميل "، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

أخبار تهمك

الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 17 ساعة

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ يومين

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل- فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي ويكشف تفاصيل المفاوضات

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ يوم

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:30 ص

عاجل- فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي ويكشف تفاصيل المفاوضات

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

09:30 ص

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements