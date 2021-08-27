بعد شكوى مواطن.. توقيع عقوبة على أحد موظفي شباك التذاكر بالسكة الحديد

نماذج من الشكاوى





استجابة فورية للشكاوى

فيما سجل مواطن آخر مقيم بمحافظة المنوفية شكواه على المنظومة، للتضرر من قيام أحد سائقي هيئة النقل العام، بإرغامه على النزول في محطة تبعد عدة كيلومترات عن المحطة المراد النزول بها، مدعيًا عدم وجود وقود كافٍ بالأتوبيس، وحدد في شكواه رقم المركبة وتاريخ الرحلة وموعدها وخط السير، وبالتوجيه إلى محافظة القاهرة، وبالبحث مع هيئة النقل العام ومشروع شركات النقل الجماعي، تم استدعاء السائق، وبعد التحقيق في الشكوى وثبوت صحة الواقعة، تم مجازاة السائق حتى لا تتكرر تلك الواقعة مرة أخرى.



ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تستمر في تلقى وفحص الشكاوى بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وجميع الجهات المرتبطة الكترونيًا بالمنظومة، مشددًا على حرص الحكومة بكافة أجهزتها على التفاعل بمنتهى الجدية والحزم مع الشكاوى الواردة بكافة أنواعها؛ للحد من أوجه القصور أو الإهمال أو التقاعس عن أداء الواجب الوظيفي، ومحاربة أوجه الخروج أو عدم الالتزام بمواثيق العمل المختلفة حفاظًا على حقوق المواطنين.



نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، في حل عدد من مشاكل المواطنين تضرروا خلالها من بعض المعوقات والتجاوزات التي واجهتهم أثناء تقدمهم للحصول على بعض الخدمات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وكافة الأجهزة والجهات الحكومية المعنية.ولفت الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة إلى أن مواطنة سجلت شكواها على المنظومة، تضررت فيها من قيام إحدى موظفات تجديد اشتراكات الركاب بمترو الأنفاق بسوء معاملتها والامتناع عن تقديم الخدمة لها جراء مشادة كلامية دارت بينهما بما حال دون حصولها على الخدمة، وبإحالة الشكوى إلى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أفادت إدارة الإيرادات والتسويق، أنه تم الاتصال بمقدمة الشكوى وتقديم الاعتذار لها، كما تم مجازاة موظفة الاشتراكات المتسببة في الواقعة بخصم الحافز المميز عن راتب شهر أغسطس لعام 2021، بعد التحقق من الواقعة، مع التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالمكتب بحسن معاملة المواطنين.وعلى صعيد آخر، تقدم مواطن بشكواه إلى المنظومة، موضحًا فيها امتناع أحد موظفي شباك التذاكر بمحطة السكك الحديدية برمسيس بالقاهرة عن تقديم الخدمة له بالسعر المخفض، والمخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، على الرغم من أحقيته في ذلك، وبالتوجيه إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أفاد قطاع المسافات الطويلة والقصيرة أنه تم التحقيق مع صراف التذاكر العامل بالوردية بالتوقيت المدون بالشكوى، وبثبوت ارتكابه للواقعة تم مجازاته بخصم يوم من راتبه كجزاء تقديري مع التنبيه عليه بعدم تكرار ذلك مستقبلًا، كما حرصت الهيئة على الاتصال بالشاكي وإفادته بذلك، فتوجه بالشكر للاهتمام بشكواه.