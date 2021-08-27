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عالم فضاء يصدم المصريين بشأن تأثير التغيرات المناخية على الدلتا

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع للأمم المتحدة، إن مصر ستتأثر بالتغيرات المناخية وخاصة ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة ذوبان الصفائح الجليدية في القطبين.

وأشار "النهري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك مناطق كثيرة ذات المنسوب المنخفض ستتعرض للغرق، موضحا أنه إذا زاد منسوب سطح البحر لمتر فإن دلتا النيل ستفقد 7 آلاف كيلو متر.

وأوضح أنه إذا زاد منسوب البحر إلى مترين يمكن أن نفقد نصف مساحة الدلتا، مضيفا أن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة التغيرات المناخية "جبارة" ونتيجة حديث الرئيس السيسي في مؤتمر باريس تم تخصيص 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية لمساعدتها لمواجهة التغيرات المناخية.

الكلمات المفتاحية

علاء النهري الدلتا التغيرات المناخية

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