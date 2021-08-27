"الطفولة والأمومة" ينفذ برنامجا جديدا لدمج ورعاية النشء والمراهقين



أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المراهقين هم الثروة البشرية الحقيقية في المجتمع ومصدر قوة العمل التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي في المستقبل، ولذلك يجب إكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة من أجل تبني سلوك صحيح يسهم في تفهمهم واقع المجتمع وفق معاييره الثقافية والاجتماعية والأخلاقية بما فيها من عادات وتقاليد وقيم ومبادئ، مع ضرورة مشاركتهم والاستماع إليهم وتفهم المرحلة التي يمرون بها من تغيرات بيولوجية ونفسية وثقافية واجتماعية، ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة "إبني إبنك"، والتي ينفذها المجلس لدعم النشء والمراهقين والأسر لخلق حوار داخل الأسرة وإزالة الفجوة بين الأجيال وتنشئة الأطفال في مناخ صحي يضمن مستقبل أفضل لمجتمعنا.

مصر تشهد تطورا كبيرا

وأشارت الأمين العام للمجلس، إلى التطور الذي تشهده مصر وحرص القيادة السياسية على بناء الإنساء المصري بالتوازي مع دعم وتحسين المستوي المعيشي والبيئي والاجتماعي للأسر المصرية من خلال العديد من المبادرات الصحية والتعليمية والثقافية مثل مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتطوير المناطق العشوائية مثل بشاير الخير والأسمرات وغيرها، بالإضافة إلي الشكل الجمالي واستغلال المساحات أسفل الكباري لضمان الاستفادة منها وعدم تحويلها إلي مقلب قمامة، وهوما سينعكس علي دعم حقوق الأطفال، وسيعمل المجلس علي دعم الأسر في الريف أو في المناطق العشوائية وسوف يشارك سفراء وشركاء من الأطفال في حملات التوعية للأسر والأطفال في هذه المناطق للمحافظة علي الممتلكات العامة والخاصة.



ورشة العمل الأولى لبرنامج رعاية ودمج المراهقين

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة العمل الأولي لبرنامج رعاية ودمج المراهقين الذي ينفذه المجلس في محافظات "القاهرة، والدقهلية، ومطروح والإسكندرية، وأسيوط " ويهدف إلي تمكين الأطفال المراهقون من تحقيق أهدافهم وضمان نموهم الاجتماعي والنفسي والجسماني والعقلي بشكل ملائم ليصبحوا مواطنين فاعلين قادرين علي خدمة أنفسهم ومجتمعهم.



وأوضحت السنباطي، أنه يجب التواصل مع منظومة نجدة الطفل من قبل الأطفال وأسرهم والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري ودعم المراهقين بالمجلس في كل القضايا التي تخص الأطفال والتي يقدمها المجلس بالمجان فلابد أن نبني البشر والحجر معا.



وشاركت الأمين العام للمجلس جلسات العمل مع الأطفال الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمشاركتهم في مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تغيير شخصيتهم وتوجهاتهم تجاه أسرهم والمجتمع وتحدثوا عن إحتياجتهم ورؤيتهم المستقبلية تجاه المدرسة والأسرة والمجتمع وتعهدوا بنقل هذه التجربة لأقرانهم.