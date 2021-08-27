وظائف القوى العاملة.. توفير 165 فرصة عمل برواتب مجزية بقنا

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ولفت إلى أنه للتسهيل يمكن تقديم الأوراق بأقرب مكتب تشغيل لمحل الإقامة التابع لمديرية القوى العاملة بقنا.

كشفت مديرية القوى العاملة بقنا، عن توفير 165 فرصة عمل على عدد من المهن بشركات القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخري، وذلك فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.وأوضح حسام طلبة مدير المديرية، أن التقديم على هذه الفرص الموجودة على موقع المديرية اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى استيفاء العدد المطلوب، بمقر مديرية القوى العاملة بقنا "إدارة بحوث العمالة"، مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة هى: صورة المؤهل، وصورة البطاقة، وصورة شخصية، وشهادات الخبرة إن وجدت، والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.