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عالم فضاء يفجر مفاجأة عن تأثير التغيرات المناخية.. ويحذر السودان (فيديو)

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع للأمم المتحدة، أن السودان سيتعرض سنويا لفيضانات، قائلا إن خط المطر تحرك شمالا وستتساقط الأمطار على السودان، ومستقبلا ستتساقط الأمطار على جنوب مصر.

وأشار "النهري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن التغيرات المناخية أسفرت عن تحرك خط المطر نحو 60 كيلو شمال السد الإثيوبي، موجها نصيحة للسودان، قائلا: "لازم الأشقاء في السودان يفتحو فتحات السدود قبل فترة سقوط الأمطار".

ولفت إلى المحاصيل ستتأثر بسبب التغيرات المناخية، وكذلك الآفات حيث قد تزيد فترة حياتها وهو ما سيؤثر أيضا على المحاصيل، منوها بأن مصر تعمل حاليا على استنباط محاصيل تتواكب مع الظروف المناخية.

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