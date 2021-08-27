التحفظ على 4 ألاف و316 قطعة أدوات مكتبية بالإسكندرية

نشاط إجرامي في الغش التجاري

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مكتبة لتجارة الأدوات المدرسية، بمزاولة نشاط إجرامي في الغش التجاري وحيازته كمية من الأدوات المدرسية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بقصد ترويجها على الطلاب بقصد الكسب منها.

ضبط 4316 قطعة أدوات مكتبية

وجرى مداهمة المكتبة وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشها عثر على 4316 قطعة أدوات مكتبية وعلب مأكولات أطفال وزمزميات ومفرمة ورق وآلات عد نقدية، و3000 قلم خط عربى ماركر منتهى الصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

قررت نيابة الإسكندرية، التحفظ على 4316 قطعة أدوات مكتبية وعلب مأكولات أطفال وزمزميات ومفرمة ورق والات عد نقدية، و3 آلاف قلم خط عربى ماركر منتهي الصلاحية صلاحيته داخل مكتبه قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.