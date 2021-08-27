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إيطاليا: عملية رسو كبرى تحمل إلى لامبيدوزا مائة مهاجر

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية رسوّ كبرى لمهاجرين غير نظاميين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأوضحت المصادر أن "المجموعة المؤلفة من مائة مهاجر سري، تضم 99 مصري وسنغالي واحد"، مبينة أنه "بالنسبة للجميع، بعد اجراء الفرز الصحي الأولي، تم ترتيب عملية نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا".

وقالت إنه "مع خمس عمليات إنزال تمت على سواحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي أمس، وصل 106 أشخاص آخرين".

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