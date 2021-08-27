6 سبتمبر.. كفر الشيخ تبدأ تنفيذ مسابقة "بداية حلم" ضمن مبادرات شباب مصر

يأتي ذلك بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.

تنفيذ قوافل مسابقة "بداية حلم" بمركز شباب الرياض يوم 6 سبتمبر المقبل

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، تستعد مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ لتنفيذ قوافل مسابقة " بداية حلم" بمركز شباب الرياض يوم 6 سبتمبر المقبل، مشيرا أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي الذي عقد، اجتماعا لإطلاق مسابقة بداية حلم الذي تنفذه الوزارة تحت، رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بجوائز مالية حيث تنطلق المسابقة للشباب من جميع المحافظات ومن خلال الموقع الالكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

الأهداف والشروط وكيفية التسجيل في المسابقة

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أهداف وشروط وكيفية التسجيل في المسابقة من خلال لينك التسجيل

https:www.bedayt-helm.com

وتشمل أهداف المسابقة" تحقيق أعلى نسبة مشاركة الشباب في البناء المجتمعي، تحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية، وتدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية،وكذا ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية، كذلك الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 20-30 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة، بالإضافة إلى إعلاء قيمة العمل الجماعي وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بـ الإجادة والإنتاجية.





وأضاف محروس شروط الاشتراك في المسابقة والتي تشمل " أن يكون عدد أفراد الفريق من 3 إلى 5، وأن يكون في المرحلة العمرية من 17 إلى 35، ويتم تحديد أحد أعضاء الفريق،ليكوم مدربًا للفريق coach- mentor، ويمكن أن يكون عمره أكبر من 35، بالإضافة الى كل فريق يشارك فيه الإناث والذكور، المشاركة بمبادرة أو فكرة واحدة فقط.



يذكر أن تنفذ مسابقة حلم من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية بإشراف تنفيذى صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، وعبد الفتاح الوكيل، منسق قوافل بداية حلم بالمحافظة.

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، المشاركة في مسابقة بداية حلم ضمن مبادرات شباب مصر المجتمعية، للشباب من خلال الموقع الإلكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.